"Buffy", arrestato l'attore Nicholas Brendon

12:32 - Guai con la giustizia per la star di "Buffy" Nicholas Brendon, che nella serie interpretava il dolce Xander. L'attore è infatti stato arrestato il 17 ottobre nell'hotel di Boise (Idaho), dove alloggiava, per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo le ricostruzioni dei testimoni Brendon, visibilmente ubriaco, sarebbe rimasto coinvolto in una rissa reagendo poi agli agenti intervenuti sul posto per calmarlo.

Brendon è stato rilasciato poche ore dopo l'arresto su cauzione e il suo portavoce si è scusato pubblicamente con le forze dell'ordine, aggiungendo che "sarebbe estremamente d'aiuto se potessimo lasciarci alle spalle questo equivoco per concentrarci su cose più positive"



Sul suo profilo Twitter è apparso un messaggio per tranquillizzare i fan sulle sorti dell'attore: "Nick sta bene. Vi è grato per tutto l'amore, il supporto e i pensieri positivi"