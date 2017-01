"Bring The Noise", si canta e gioca con Le Donatella e Juliana Moreira

Silvia e Giulia Provvedi , Pierluigi Pardo , Alessio Bernabei , Juliana Moreira e Giò Sada sono gli intrepidi concorrenti di questa settimana di " Bring The Noise ". Il nuovo game show tutto musicale di Italia 1 condotto da Alvin torna infatti mercoledì 12 ottobre in prima serata. Ritroveremo in gioco Katia Follesa e Giovanni Vernia .

Inoltre, per il momento "Back to the future" irromperanno in studio tre ex ragazzine tutto pepe di "Non è La Rai": Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Angela di Cosimo. La live band e il corpo di ballo di "Bring The Noise" accompagneranno i personaggi durante le sfide e le varie perfomance. Radio 105 è radio partner e l’hashtag ufficiale del programma è #bringthenoise.