"Bring The Noise", sfida all'ultima nota per Anna Tatangelo e Moreno

Secondo appuntamento su Italia 1 in prima serata con "Bring The Noise", il nuovo game show tutto musicale, condotto da Alvin. Tra i concorrenti di questa settimana, pronti a sfoderare tutto il loro talento e simpatia, ci sono Anna Tatangelo, il rapper Moreno, l'attore della soap Il Segreto Iago Garcia, i comici Massimo Bagnato e Giovanni Vernia, oltre alla soubrette ed ex naufraga Paola Caruso.