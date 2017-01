"Bring The Noise", Alvin e le nostre star giocano con la musica

Jake La Furia che canta con la faccia dentro una vasca, Katia Follesa imita Britney Spears, Rovazzi regala parodie. Da mercoledì 28 settembre, in prima serata su Italia 1 , arriva " Bring The Noise ", un nuovissimo show musicale condotto da Alvin . In ogni puntata due squadre composte da 4 personaggi famosi (cantanti, attori, comici, protagonisti di tv e web) si sfideranno in una serie di prove bizzarre a sfondo musicale. E il conduttore dovrà tenerli a bada.

Alvin, che debutta nella conduzione di uno show in prima serata, ha infatti il compito di giudicare le prove e coordinare questa folle festa della musica. Nel corso delle sei puntate, gli ospiti dovranno mettersi in gioco in una veste inedita, sfoderare tutto il loro talento e la loro simpatia per cercare di aggiudicarsi la vittoria finale. I concorrenti (cambiano di puntata in puntata, nella prima saranno La Furia, Pucci, Paola Barale, Francesco Facchinetti, Mercedes Henger e Francesco Cicchella) canteranno, balleranno, reciteranno scene di videoclip o film musicali, cimentandosi da soli o giocando con gli altri elementi del team, con l'intento principale di divertirsi e divertire il pubblico.

''Sono pieno di gratitudine per Mediaset - spiega Alvin - che mi ha dato l'opportunità di tornare a fare il mio lavoro. Io ho iniziato così a Disney Channel e finalmente ritorno a giocare. L'importante è lavorare con entusiasmo e spero il pubblico da casa apprezzi''. In studio sarà presente una live band (i Kutso), che accompagnerà i vip e il conduttore durante la gara e un corpo di ballo che coinvolgerà, tra un gioco e l'altro, le squadre con delle appassionanti performance".

"A Italia 1 - spiega Laura Casarotto, direttrice di rete - non abbiamo una casa o un'isola per i personaggi famosi quindi abbiamo pensato a questo format. L'impostazione è di matrice angloamericana, ma è stato stravolto dagli autori per adattarlo al pubblico di prima serata italiano. Gli otto ospiti sono seduti e si scambiano battute in modo spontaneo e naturale. Ciascuno di loro verrà chiamato dal conduttore sul palco dove dovranno affrontare delle prove per mettersi in gioco, improvvisare, tutto in un clima da feelgood, dove è molto facile prendersi in giro''.