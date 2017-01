"Breaking Bad", ufficializzato lo spin-off

16:56 - Buone notizie per i nostalgici di "Breaking Bad", la serie dell'Amc che ha chiuso i battenti nel 2013. Il network ha infatti ufficializzato la messa in onda dello spin-off "Better Call Saul", che arriverà sui piccoli schermi americani l'8 e il 9 febbraio 2015. Lo show sarà incentrato sul personaggio di Saul Goodman (Bob Odenkirk) e sarà ambientato sei anni prima che diventi l'avvocato di Walter White (Bryan Cranston).

Il prequel farà luce sul passato dell'avvocato dei criminali di "Breaking Bad", che in più di un'occasione ha salvato i protagonisti Walter (Bryan Cranston) e Jesse (Aaron Paul) dalla galera e dai narcotrafficanti.



In "Better Call Saul" Saul è ancora un piccolo legale in cerca di soldi facili, che si fa chiamare Jimmy McGill. Nel cast è presente anche un altro volto amato dai fan di "Breaking Bad", il sicario Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks). I produttori hanno inoltre promesso che anche Walter e Jesse compariranno in alcune scene, grazie a flashforward e non solo.