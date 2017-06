"Breaking Bad", in cantiere un sequel in realtà virtuale

Dopo cinque stagioni record e uno spin-off di successo ("Better Call Saul"), la serie cult "Breaking Bad" è pronta a tornare in una nuova veste. Il creatore Vince Gilligan ha infatti dichiarato di essere al lavoro con Sony per creare un'esperienza in realtà virtuale basata sulla serie tv. I dettagli sono ancora scarsi, ma non si tratterà di un gioco e il progetto non vedrà la luce prima del 2018.