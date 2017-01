"Breaking Bad", Bryan Cranston torna per una sera nei panni di Walter White

Walter White è tornato in televisione. Pensavamo di non rivederlo mai più, ma in occasione della sua ospitata al Saturday Night Live, Bryan Cranston è tornato e vestire i panni del protagonista di "Breaking Bad". Nel divertente sketch, vestito con il cappello nero, la camicia verde e il suo impermeabile, White ammette di aver ricevuto la proposta di guidare la Dea da Steve Bannon, il nuovo consigliere strategico del Presidente Trump.