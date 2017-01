24 febbraio 2016 "Bosch", le indagini del detective dai grandi romanzi al piccolo schermo La serie tratta dai bestseller di Michael Connelly arriva in esclusiva su Premium Crime HD dal 24 febbraio Tweet google 0 Invia ad un amico

10:54 - Dal 24 Febbraio su Premium Crime HD arriva "Bosch", la serie tratta dai grandi bestseller di Michael Connelly. Il protagonista della serie è Hieronymus “Harry” Bosch (interpretato da Titus Welliver), un detective vecchio stampo della polizia di Los Angeles, disilluso e indurito dalla vita, un uomo con pochi rimpianti e molte ferite.

Sostanzialmente privo di una vita privata e visto da tutti come un duro dal grilletto facile, Bosch vive i suoi casi come una questione personale e, quando non è in servizio, consegna al whisky e al jazz il suo desiderio di vivere in un mondo diverso, più semplice e umano. Mentre viene sottoposto a processo per aver ucciso un sospettato, Bosch segue un nuovo caso di omicidio che lo coinvolgerà a tal punto da fargli ripercorrere la sua infanzia tormentata, dalla morte della madre alle atrocità subite in orfanotrofio. Il suo bisogno di giustizia si farà sempre più forte rischiando spesso di esasperarlo e farlo andare contro il regolamento di polizia. Ma la sola vera legge di Bosch è il suo granitico codice morale.

"Bosch", dai romanzi alla televisione Dal 24 Febbraio alle 21.15 in Prima Tv su Premium Crime HD.

Harry Bosch nasce dalla penna di Michael Connelly nel 1992, da allora è diventato protagonista di 19 romanzi con circa 42 milioni di copie vendute che ne hanno consolidato la fama.