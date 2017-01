Roberto Parodi torna sulle due ruote di "Born 2 Ride" , il programma dedicato al mondo delle moto di Italia2. Da martedì 20 dicembre riparte infatti in seconda serata l'appassionante esperienza on the road, giunta alla sua sesta edizione. Oltre 7mila chilometri, casco in testa e zaino in spalla in sella ad una BMW Nine T Scrumbler.

Il “wild spirit” è raccontato attraverso il viaggio-avventura su due ruote, uno per ogni puntata, dove "la moto è vista sia come strumento per raccontare storie di immaginazione sia come oggetto feticista sul quale fare delle elucubrazioni”, come dichiara Roberto Parodi conduttore e produttore di questo format dal 2012. Si parlerà di moto ma anche di gente che ama le moto e poi tante rubriche fisse dedicate ai tanti aspetti che riguardano il mondo della motocicletta. Un format di successo della casa di produzione ShowReel, creato e sviluppato da Publitalia Branded Entertainment – divisione della Direzione Innovation – e RTI per BMW Motorrad Italia, che rappresenta un importante sviluppo nel panorama dei progetti speciali. Un appuntamento da non perdere per neofiti e bikers esperti.