"Bocelli and Zanetti Night", su Canale 5 una serata tra stelle e buoni sentimenti

Cantanti e campioni del calcio hanno partecipato al concerto benefico "Bocelli and Zanetti Night", in programma mercoledì all'Open Theatre dell’ex Area Expo e andato in onda su Canale5 in prima serata giovedì. Attraverso le donazioni servirà a finanziare progetti a favore dell'educazione dei bambini ad Haiti e nelle periferie di Buenos Aires, lanciati dalla Fondazione Pupi e della Andrea Bocelli Foundation. A presentare c'era Michelle Hunziker.