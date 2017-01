Una donna nuda tatuata in macchina con un agente dell'Fbi preso dal panico nel tentativo di decifrare i segni sulla pelle. Non è " Blindspot ", la serie evento trasmessa da Italia 1, ma " Blindspoof ", la parodia realizzata da Matt dei Crookids, Tyler Strikes e Homyatol pubblicata su Blasteem . Riusciranno a risolvere il mistero? Su Blasteem gli episodi completi.

I Crookids sono un duo romano che sempre sulla piattaforma web hanno pubblicato una serie di video intitolati "Slow Pain", che li vedono impegnati in prove estreme, del tipo "non fatelo a casa". In questo caso si sono cimentati in una vera e propria parodia di uno dei titoli più discussi del momento. Tyler Strikes e Homyatol sono altri Youtuber seguitissimi per i loro video esilaranti.



Di "Blindspoof" sono stati pubblicati per ora i primi due episodi: qui puoi vedere il primo e qui il secondo.