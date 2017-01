"Blindspot", il mistero della ragazza nuda e tatuata a Milano

Una voluminosa borsa grigia abbandonata che all'improvviso ha iniziato ad animarsi. Una guarda giurata, complice, ha chiesto rinforzi e ordinato ai curiosi di stare indietro. A quel punto dalla borsa è uscita una ragazza apparentemente nuda e completamente tatuata che ha iniziato a guardarsi attorno con un certo smarrimento. Performance ieri a Milano per lanciare la serie Blindspot che andrà in onda presto su Italia 1 . Ecco le immagini.

Aiutata dalle guardie giurate, la misteriosa ragazza si è fatta largo tra la folla sempre più numerosa che la immortalava con gli smartphone, raggiungendo Piazza San Babila, dove si è accasciata prima di essere caricata in un'auto e portata via tra la sorpresa dei curiosi. La scena è la riproposizione delle immagini iniziali di "Blindspot", la serie tv record di ascolti in America (oltre 15 milioni di spettatori) che Italia 1 manderà in presto in prima serata.

In originale, la scena avviene di notte nel bel mezzo di Times Square a New York. Essendo priva di memoria, la donna completamente tatuata ritrovata nel borsone newyorkese (interpretata dall'attrice Jaimie Alexander) viene battezzata dagli inquirenti Jane Doe - l'appellativo dato in Usa a coloro che perdono coscienza della propria identita'. La storia comincia quando la polizia capisce che ognuno dei tatuaggi sulla sua pelle nasconde un mistero da risolvere.