"Big Show", Pucci gioca con il telefonino di Nicola Savino

Stavolta tocca a Nicola Savino. Protagonista del Send to All con Andrea Pucci al "Big Show" mercoledì 11 ottobre in prima serata su Italia 1. Savino sbloccherà e consegnerà lo smartphone al conduttore che, dopo aver sfogliato col pubblico le sue foto personali, manderà a tutti i contatti in rubrica un imbarazzante o assurdo sms per leggere poi le incredule risposte dei destinatari.