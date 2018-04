"Big Little Lies 2", Meryl Streep e Nicole Kidman nella prima foto dal set

La seconda stagione di "Big Little Lies" sarà composta da sette episodi. Le riprese sono iniziate da alcune settimane ma per la messa in onda sembra che dovremo attendere il 2019.



Nei nuovi episodi dell'adattamento del libro di Liane Moriarty torneranno anche Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz, Adam Scott, James Tupper, Gordon Klein e Iain Armitage, nei rispettivi ruoli della prima stagione. Alla regia Andrea Arnold sostituirà Jean-Marc Vallée, per una serie tutta al femminile.