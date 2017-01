"Big Bang Theory" piange Carol Ann Susi, voce della mamma di Howard

13:11 - E' scomparsa a 62 anni per un cancro Carol Ann Susi, che nella versione originale di "Big Bang Theory" prestava la voce alla mamma di Howard (Simon Helberg). "La Signora Wolowitz, che non è mai apparsa, era diventata un piccolo mistero" si legge nel comunicato rilasciato dalla casa di produzione Warner Bros. Television "Quello che non era un mistero, invece, era l'immenso talento di Carol Ann e i suoi tempi comici perfetti".

"Oltre al suo talento, Carol Ann era una costante sorgente di gioia e bontà per chiunque - continua il comunicato - I nostri pensieri e le più sentite condoglianze sono con la sua famiglia in questo momento. Ci mancherà molto".



Nei suoi 40 anni di carriera era apparsa in numerose serie tv di successo. Tra queste "Grey's Anatomy". "Ugly Betty", "Sabrina - Vita da strega" e "Seinfeld".