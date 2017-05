"Big Bang Theory", Jim Parsons sposa il compagno

Sheldon di " The Big Bang Theory " ha detto sì. Jim Parsons ha infatti sposato il compagno Todd Spiewak dopo 14 anni di convivenza. Nel 2012 l'attore aveva fatto coming out definendo "noioso e normale" il loro amore. Ma aveva fatto anche una dedica social molto dolce: "Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata".

A dare la notizia delle nozze a New York celebrate il 13 maggio è stato il New York Post che ha dedicato all'evento nella famosa pagina 6. E subito dopo la coppia è stata inondata di like sui social.