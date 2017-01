"Beverly Hills 90210", la serie compie 25 anni

Era il 4 ottobre 1990 quando Brandon, Kelly, Donna e tutti gli altri personaggi di "Beverly Hills 90210" apparivano per la prima volta sui televisori di milioni di teenager in tutto il mondo. Una serie che ha dettato lo stile per un'intera generazione, diventando il simbolo degli Anni Novanta, come riassume l'infografica curata da Stylight, che raccoglie 25 oggetti e curiosità iconiche sullo stile dei protagonisti.