"Bella più di prima", via alla quinta edizione del docu-reality su La5

"Bella più di prima" torna con una nuova edizione su La5 dal 29 aprile, ogni domenica, in seconda serata, per sei appuntamenti. Al centro della quinta stagione del programma donne vere che, superate difficoltà e momenti critici, si rimettono in gioco partendo dalla cura della propria persona. Le protagoniste assistono alla propria rinascita grazie al supporto di un team di professionisti.