"Bella più di prima", Andrea Montovoli: "Così aiuto le donne a ritrovare la forma fisica"

Dal 9 ottobre torna in seconda serata su La5 " Bella più di prima ". Il docu reality si occupa delle donne vere che, superate difficoltà e momenti critici, si rimettono in gioco partendo dalla cura della propria persona. Una nuova edizione che vede il rinnovamento del cast e l'ingresso dell’attore Andrea Montovoli . Uno speciale " personal trainer " che come racconta a Tgcom24 aiuta "le donne a ritrovare la forma fisica e lavoro sull'autostima.

Come aiuti le donne a ritrovare la forma fisica?

Fornisco un supporto fisico alle donne, protagoniste del programma, a ritrovare il giusto equilibrio tra corpo e mente. Lo sport, oltre ad aiutare la forma fisica, aiuta l’umore facendo star meglio chi si allena. Ho portato il 'mio' Genuine Workout, l'allenamento genuino che è molto di tendenza in America, che consiste nel motivare le persone, allenandosi in luoghi aperti. La natura, come ben sappiamo, ti rigenera e da lo stimolo giusto per rendere efficace e meno faticoso l’allenamento.

Che esercizi fai fare?

Gli esercizi principali che ho portato nella trasmissione, sono diversi e dipendo dallo scopo dell’allenamento. Se la motivazione è quella di voler dimagrire, ci sono vari esserci da fare e tutti senza una classica scheda da palestra. La fantasia e la creatività, sono due elementi fondamentali di questo tipo di allenamento. Si utilizzano una serie di oggetti o cose che si trovano sul campo di “battaglia”; per esempio al parco puoi sfruttare i tronchi e gli alberi, mentre al mare la sabbia e l’acqua… Semplice ed originale, oltre che efficace!

Lavori anche sull'autostima, come?

Certamente, anche se con questo tipo di allenamento, arriva in maniera naturale. Allenarsi all’aria aperta, può aiutare molto nell’autostima e nella voglia di migliorarsi. Io sono per le protagoniste di “Bella più di prima”, una sorta di amico e coach, oltre che motivatore!

Sei un grande appasionato di sport, cosa ti ha spinto a conseguire l'attestato di istruttore dal Coni?

Si, sono un grande appassionato di sport. Questo ed il fatto che non rimango mai con le mani in mano, mi hanno portato a voler sperimentare nuove esperienze di vita… L’attore rimane il mio primo lavoro però, come ben sappiamo, non ti impegna h24 e sette giorni su sette. Molti miei colleghi si sono aperti seconde strade, pur rimanendo attivi nel cinema e nella fiction. Dopo circa 12 anni di calcio e una costante attività sportiva, ho deciso di avviare anche questa mia passione… ed eccomi qua, tra una fiction e l’altra, al servizio delle donne.