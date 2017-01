"Beautiful", Taylor vende la villa per evitare il pignoramento

14:14 - Tempi duri anche per le star di "Beautiful". Hunter Tylo, la bella e famosa Taylor, sta affrontando un periodo di crisi e, come annuncia Immobiliare.it, è costretta a vendere la sua villa a Sherman Oaks in California. L'attrice chiede 1.8 milioni di dollari per una casa di 400 metri quadrati, disposta su due piani e composta da 5 camere da letto, un garage doppio, due camini e 6 bagni.

Hunter ha comprato la casa nel 2006 pagandola poco meno di 1.6 milioni di dollari. Adesso la rivende con una formula particolare: la "short sale", ovvero "vendita a nudo" o "vendita allo scoperto". Che si traduce in un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato, concordato per saldare i debiti con la banca.



Una crisi economica forse dovuta anche alle spese che l'attrice ha dovuto sostenere per curare la figlia Katya, alla quale era stata diagnosticata una rara forma di tumore all'occhio: "Si è dovuta sottoporre a una chemioterapia, per fortuna ora sta bene", ha raccontato l'attrice che nel 2007 ha perso il figlio 19enne Mickey, annegato dopo un malore in piscina.