"Beautiful", paura per Caroline Spencer: investita da un'auto fuori controllo

11:55 - Il cast di “Beautiful” in ansia per Lindsey Godfrey, nota per il suo ruolo di Caroline Spencer nella popolare soap opera di Canale 5. Stando a quanto riferito dal sito TMZ, la Godfrey, 26 anni, è stata travolta da un'auto mentre stava passeggiando su un marciapiede a Los Angeles. L'attrice ha riportato la frattura di entrambe le gambe e, trasportata d'urgenza in ospedale, è stata sottoposta a intervento chirurgico.

La Godfrey sarebbe stata travolta da un'auto finita fuori strada in seguito a una collisione con un altro veicolo. L'attrice è rimasta incastrata sotto una delle due vetture incidentate, dalla quale è stata estratta da un passante, che le ha prestato il primo soccorso. Le autorità californiane hanno fatto sapere di non aver arrestato nessuno dei due conducenti coinvolti.



Tanti i messaggi di affetto per la sfortunata interprete di Beautiful, tra i quali spiccano quello di Katherine Kelly Lang, la storica Brooke, e di Jacob Young, che nella soap è Rick Forrester. E' invece Scott Clifton (Liam) a rassicurare i fan con un tweet: “Non è il mio compito scendere in dettagli medici, ma Lindsey sta bene. Nonostante il trauma, resta favolosa”.