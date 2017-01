"Beautiful", parla Eric: "Lascerò la soap solo in una cassa di legno"

11:48 - Dopo l'addio di Ridge (Ronn Moss) e Stephanie (Susan Flannery) John McCook ha voluto rassicurare i telespettatori di "Beautiful" sul futuro del suo Eric Forrester, presente dal 1987. Il 23 gennaio ha festeggiato con il cast il traguardo delle 7mila puntate e a 'Vero Tv' ha ammesso che "Non ho mai pensato di abbandonare la soap. L'unico modo in cui Eric potrà lasciarla sarà in una cassa di legno, vestito in modo elegante".

Negli ultimi due anni ha perso la moglie Stephanie e lo storico figlio Ridge, sostituito da Thorsten Kaye, ma i rapporti con i colleghi vecchi e nuovi restano comunque buoni. "Ogni tanto la vedo (Susan Flannery ndr.). In questo momento, però, lei è in pensione ed è molto felice di esserlo quindi non frequenta il set. Thorsten è un attore fantastico e ha un atteggiamento molto positivo. Sono molto contento che sia entrato a far parte del nostro gruppo, mi trovo a mio agio con lui".



Il 23 gennaio negli Stati Uniti è andata in onda la puntata numero 7000 di "Beautiful". Tra colpi si scena e una miriade di storie d'amore, è difficile dire quale sia il momento clou della soap. Per McCook, però, la svolta più significativa è stata "quando Stephanie ha rivelato ad Eric che Ridge non era un Forrester, ma il figlio di Massimo Marone".