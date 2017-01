"Beautiful", Maitland Ward in versione eroina sexy

11:52 - Gli appassionati di "Beautiful" la ricordano come Jessica Forrester (ruolo che ha interpretato dal 1994 al 1996), ma adesso Maitland Ward è cresciuta ed è diventata una bomba sexy. L'attrice ha infatti partecipato al Comic-con di Long Beach (California) nei panni della guerriera dei fumetti Red Sonja, con un bikini metallizzato che lasciava ben poco spazio all'immaginazione. Un sogno erotico diventato realtà per tutti i fan della saga Marvel.

A completare il look vari accessori metallici, tra cui un paio di ali argentate sulle spalle, e l'immancabile spada.



L'attrice è una vera appassionata di super-eroi e non perde occasione di reinterpretare i personaggi femminili, naturalmente in versione sexy. Al Comic-con che si è svolto a giugno, l'altro grande appuntamento di Long Beach dedicato al fantasy, aveva infatti attirato l'attenzione con un costume nude-look di Leeloo, l'eroina de "Il quinto elemento".