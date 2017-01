"Baywatch", Pamela Anderson nel cast del film

Pamela Anderson sarà nel cast del film di " Baywatch ". A dare l'annuncio, via social, è stato Dwayne Johnson, alias The Rock , che ha dato il benvenuto all'attrice e modella condividendo una foto scattata sul set insieme a lei: "Non avremmo potuto fare questo film senza di te, bentornata a casa - ha scritto l'attore – Siamo entusiasti che hai accettato di fare baldoria con noi".

"Ha presentato CJ Parker al mondo, uno dei personaggi più iconici dello show tv di maggior successo di tutti i tempi. E' un piacere dare il benvenuto a Pamela Anderson, meravigliosa come sempre", con queste parole al miele The Rock ha annunciato la new entry di lusso nel cast di " Baywatch ".

Non si sa quale ruolo ricoprirà Pamela Anderson, la più attesa dei guardaspiagge a indossare nuovamente il costume rosso.



Lo scorso febbraio, in un intervista, la Anderson aveva rivelato di aver ricevuto un'offerta per recitare nel film, ma non era sembrata totalmente entusiasta del ruolo che le era stato proposto: "Baywatch è stata una parte importantissima della mia vita e credo davvero che gli autori vogliano farmi un omaggio. E' un onore per me il fatto che mi vogliano così tanto – aveva spiegato la Anderson, non negando il suo scetticismo - Non ho ancora rifiutato del tutto, ma non ho accettato quello che mi è stato proposto. Aspettiamo e vediamo". La splendida Pam ora pare essersi convinta. Ritroverà anche David Hasselhoff, che già aveva accettato di apparire nel film nelle scorse settimane.