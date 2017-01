"Baywatch", nuove foto dal set: Alexandra Daddario bagnina in costume

Arrivano via social nuove immagini dal set del reboot di "Baywatch" , atteso film tratto dalla serie cult. Dopo le foto di Kelly Rohrbach , ex di Leonardo Di Caprio , questa volta spazio all'esplosiva Alexandra Daddario . L'attrice interpreta Summer Quinn mentre The Rock è Mitch Buchannon , il più esperto dei guardaspiaggia, che nello show televisivo era interpretato da David Hasselhoff , che tra l'altro sarà presente nel cast.

Trent'anni il prossimo 16 marzo e una carriera in continua ascesa, la Daddario si è fatta strada negli ultimi anni anche grazie alla partecipazione alla serie cult "True Detective".



Alcuni giorni fa il protagonista The Rock aveva annunciato via social la partecipazione di David Hasselhoff al film tratto dalla serie di cui fu protagonista: "E' un piacere dare ufficialmente il benvenuto al gangsta originale in persona di Baywatch al nostro film!". Non si conosce ancora il ruolo dell'attore, anche se molti ipotizzano che sarà poco più di un cameo.



La trama del film è incentrata su un bagnino (Dwayne Johnson) che si allea con una testa calda (Zac Efron) per fermare un magnate del petrolio che vuole distruggere la loro spiaggia. Kelly Rohrbach interpreta C.J. Parker, Ilfenesh Hadera sarà la ragazza di Mitch, il villain verrà interpretato da Priyanka Chopra. La pellicola sarà vietata ai minori e uscirà il 19 maggio 2017.