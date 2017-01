"Baywatch", Nicole Eggert ora vende gelati

Negli Anni Novanta Nicole Eggert ha fatto impazzire gli uomini con le sue forme prorompenti, ma ora l'ex bagnina di " Baywatch " si prepara a diventare l'idolo dei più piccoli. Appeso il costume al chiodo, l'attrice si è infatti messa alla guida di una gelateria ambulante con cui scorrazza per le strade di Hollywood. Per prendere un gelato insieme a lei basta seguirla su Twitter, dove tiene aggiornati i follower sui suoi spostamenti.

Una nuova vita per la Eggert, che nel 2013 era stata costretta a dichiarare bancarotta e si era vista ipotecare la casa. L'attrice ha quindi deciso di puntare sui gelati per estinguere i suoi debiti, che ammontano a circa 73mila dollari. Sole e caldo non mancano di certo in California e chissà che, cono dopo cono, riesca a far tornare il suo conto corrente come ai tempi d'oro di "Baywatch".