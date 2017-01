"Baywatch", David Hasselhoff torna bagnino nel film con The Rock e Zac Efron

David Hasselhoff è tornato a indossare il costume rosso di " Baywatch " per il film ispirato alla serie cult degli Anni Novanta, nelle sale nel 2017. La star è sul set del reboot per girare un cameo e insieme a The Rock e Zac Efron , protagonisti della pellicola, ha condiviso sul web alcuni scatti dalla spiaggia che fa da location alle riprese. The Hoff è ancora in forma come ai tempi d'oro, ma sul suo ruolo nel film non trapelano dettagli.

Tra una settimana tornerà in tv con una nuova sit-com ("Hoff the record", sulla tv via cavo statunitense AXS TV), ma nel frattempo David Hasselhoff ha girato alcune scene del film di "Baywatch". "Quale Mitch è Mitch?", ha scherzato l'attore sui social, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Dwayne Johnson, alias The Rock, che nella trasposizione cinematografica delle serie tv interpreterà quello che fu il suo personaggio, Mitch Buchannon, appunto.



In un altro scatto condiviso da Zac Efron, il neo bagnino prende lezioni dal guru dei guardaspiagge: "Scolarizzato. Che saggezza il baywatch originale, un onore incontrare David Hasselhoff", ha scritto il giovane attore.



Quale sia il ruolo di Hasselhoff nel film non è chiaro, ma rivedere la star a petto nudo e con i calzoncini rossi ha un sapore nostalgico, anche perché l'attore non appare particolarmente invecchiato, nonostante siano passati ben 15 anni dall'ultima puntata di "Baywatch".



La serie tv fu trasmessa dal 1989 al 2001, con una interruzione di un anno dopo la prima stagione, che fu un flop. Quando però la squadra di bagnini della contea di Los Angeles, capitanata da Mitch Buchannon, ritornò sul piccolo schermo, il successo fu straordinario e globale. David Hasselhoff è stato anche produttore del telefilm, di cui venne realizzato anche uno sfortunato spin off ("Baywatch Hawaii") in onda per una sola stagione.