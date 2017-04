"Baywatch" 20 anni dopo, reunion di star: guarda come sono cambiate le bagnine

A oltre 20 di distanza il cast di Baywatch, serie televisiva cult, meglio nota come "Baywatch Hawaii", si è riunito a Los Angeles per una maratona all'insegna della nostalgia, la “Baywatch Slow Motion Maraton”. Niente costumi sexy però per le ex bagnine, Kelly Packard, Jason Simmons, Nancy Valen, Donna D’Errico e Erika Eleniak , cambiate... ma sempre bellissime. All'appello mancavano però Pamela Anderson e Carmen Electra ...

Mentre c'è attesa per il film, tratto dalla serie tv, e in uscita al cinema il prossimo 19 maggio, vecchie e nuove leve si sono quindi ritrovati per una reunion, che ha suscitato molta curiosità. Tra loro anche Zac Efron, che farà parte del cast della nuova pellicola.



Lontani i tempi in cui le sexy bagnine sfoggiavano i loro corpi statuari, il cambiamento per alcune di loro è davvero sorprendente. La serie è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 1989 al 2001. Nel 2003 è stato anche realizzato il primo film dal titolo "Baywatch - Matrimonio alle Hawaii".