5 febbraio 2015 "Bayside School", cast di nuovo insieme da Jimmy Fallon Gli attori della sitcom dei primi Anni Novanta sono stati ospiti de "The Tonight Show". Unico assente Dustin Diamond

16:48 - Il cast di “Bayside School” riunito da Jimmy Fallon, nel suo “The Tonight Show”. Il popolare comico si è trasformato in studente della Bayside High per uno sketch al quale hanno partecipato Zach, Kelly, Slater, Jessy e il sig. Belding, protagonisti della serie tv dei primi Anni Novanta. Unico assente Screech: Dustin Diamond, l'attore che interpretava il personaggio, è sotto processo per aver accoltellato un uomo durante una rissa.

Nello sketch, giocato tutto su un mix di situazioni veramente accadute ai protagonisti e tormentoni della sitcom, i ragazzi pianificano il ballo di San Valentino al quale il nuovo amico di Zach, interpretato da Fallon non prenderà parte perchè in procinto di trasferirsi a New York per diventare un giorno un comico del Saturday Night Live e intervistare Nicole Kidman, cose entrambe realizzate dal conduttore nella vita reale.



E nella vita reale è incinta Tiffany Amber Thiessen, la Kelly Kapowski della serie, che nel siparietto sconvolge il fidanzato Zach, interpretato da Marc-Paul Gosselaar con la notizia della sua gravidanza. Infine il muscoloso Slater, alias Mario Lopez - che nel frattempo è diventato conduttore di successo, guidando anche X Factor Us - si esibisce in uno dei suoi memorabili balletti, prima che lo sketch si chiuda con i ragazzi uniti al grido di “amici per sempre”.