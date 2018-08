"Batwoman", Ruby Rose di "Orange is the new black" sarà la prima eroina dichiaratamente lesbica

Sarà l'attrice di "Orange Is the New Black" Ruby Rose a interpretare Kate Kane, alias Batwoman , nella prima serie tv interamente dedicata ad una supereroina lesbica. Mentre lo show è in lavorazione, il personaggio comparirà per la prima volta nel crossover dell'Arrowverse delle serie "The Flash", "Arrow", "DC Legends of Tomorrow" e "Supergirl", che approderà sul piccolo schermo statunitense a dicembre 2018.

Ruby Rose ha lasciato su Twitter la sua reazione all'esito del casting: "Per me, tutto questo rappresenta una sorta di crollo emotivo. È il mio sogno di bambina che diventa realtà. Sarei morta pur di vedere in tv uno show come questo quando ero un giovane membro della comunità Lgbt. Una ragazza che non si è mai sentita rappresentata dalla televisione, una ragazza che si è sentita sola e diversa".



La nuova serie si concentrerà su Kate Kane, una donna ricca che vive a Gotham e che ha un grande senso della giustizia ed è una forte combattente: cercherà di fermare i criminali della città, ma dovrà anche affrontare i propri demoni.



Apparsa nei fumetti Dc la prima volta nel 1956, la giustiziera Batwoman è poi stata cancellata e riportata in vita nel 2006, anno in cui il personaggio è assurto a simbolo della comunità Lgbt.



Conosciuta per il suo ruolo in "Orange is the New Black", abbiamo visto l'attrice australiana anche grande schermo in "Pitch Perfect 3" e "Resident Evil: The Final Chapter".