"Battiti Live", sul palco da Luca Carboni a Irama

La manifestazione più calda e attesa dell’estate del Sud Italia è sempre più attiva anche sui social. L’hashtag ufficiale per commentare in diretta le puntate su Twitter è #BattitiLive; in più, in piazza, c’è la giovanissima webstar Mariasole Pollio - centinaia di migliaia di followers in rete e già qualche esperienza da attrice in tv - alla quale è affidato il compito di dare voce al pubblico presente sotto il palco.

Il prossimo appuntamento televisivo con “Battiti Live”, nella prima serata di Italia 1, è per il gran finale: l’ultima puntata andrà in onda il 30 agosto dal Molo S. Nicola, a Bari.