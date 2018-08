"Battiti Live", il gran finale con J-Ax, Irama e Francesca Michielin

Giovedì 30 agosto, in prima serata su Italia 1 , va in onda la quinta e ultima puntata di " Battiti Live ", la kermesse musicale che ha invaso le piazze più belle di Puglia e Basilicata . Per il gran finale, il festival musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri approda sul Molo San Nicola di Bari . Tra gli artisti sul palco J-Ax, Irama e Francesca Michielin .

Ad arricchire il programma della serata anche altri artisti. Sul palco si esibiranno, infatti, Mihail, Biondo, Carl Brave, The Kolors, Guè Pequeno, Elodie e Michele Bravi, Le Vibrazioni, i Negrita, Enrico Nigiotti e Thomas. E anche nel capoluogo pugliese, come successo nelle altre tappe, ecco il dj-set live di Gabry Ponte che promette di infiammare il pubblico presente sotto il palco e davanti alla tv.



La manifestazione più calda e attesa dell’estate del Sud Italia sarà, anche per l'ultimo appuntamento, protagonista sui social. L’hashtag ufficiale per commentare in diretta la puntata su Twitter è #BattitiLive. In più, in piazza, ci sarà la giovanissima webstar Mariasole Pollio (centinaia di migliaia di followers in rete e già qualche esperienza da attrice in tv) alla quale è affidato il compito di dare voce al pubblico presente sotto il palco.