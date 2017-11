3 novembre 2017 11:47 "Avevo un sogno, costruire la città del futuro", Berlusconi si racconta da Costanzo LʼIntervista conclude il suo ciclo di incontri con Silvio Berlusconi, che ripercorre tutta la sua vita divisa fra la famiglia, il calcio e la politica

Un'intervista che ha più i tratti di un'epopea, quella di Silvio Berlusconi nello studio di Maurizio Costanzo. Il programma del giornalista, che ha visto susseguirsi diverse personalità anche controverse come Pietro Maso, si chiude con un lungo faccia a faccia dove il Cavaliere ripercorre tutta la sua vita, raccontandosi e raccontando di come abbia cambiato l'Italia. Immagini storiche, ricordi e aneddoti (alcuni dei quali rimasti sconosciuti finora) sono il mezzo con cui Berlusconi e Costanzo ripercorrono su Canale 5 un cammino lungo ottantuno anni, segnato anche e soprattutto dalla famiglia e dagli amici di sempre.

"Mio padre fece un grande atto di fiducia nei miei confronti e con generosità mi diede tutta la sua pensione, trenta milioni di lire" racconta Berlusconi. "Perché io avevo un sogno: realizzare la città del futuro". Inizia così la sua avventura, con un'intuizione sul boom edizilio e la volontà di costruire città-giardino, delle città-satelliti che disponessero di tutti i servizi necessari, dall'istruzione allo sport, e fossero regolate da un sistema a tre strade che il Cavaliere ricorda come una sua invenzione: una strada per i pedoni, una per le biciclette e una per le automobili che non si incontrassero mai, di modo che ognuno avesse il proprio percorso sicuro. "Ebbi un grande successo ma tutti mi guardavano come se fossi matto".

Non c'è per solo il lavoro nella vita di Berlusconi. La famiglia è un tema che torna spesso durante l'intervista e il Cavaliere spende parole d'affetto per i nipoti e per ognuno dei suoi figli. C'è Marina, dolcissima e unica. Piersilvio, serio e profondo. Barbara, una donna e una mamma straordinaria. Eleonora, anche lei madre e persona molto generosa, di gran cuore. Infine Luigi, che porta il nome del padre, è un ragazzo umile e rispettoso. "Sono molto fortunato ad avere una famiglia così" riconosce con un sorriso Berlusconi, smentendo poi tassativamente quelle voci che hanno parlato di Marina come sua erede politica. "Non accetterei mai che uno dei miei figli subisse tutto quello che ho dovuto subire io essendo in politica".

Dai campi di calcio ai palazzi del potere, è inevitabile spostare il discorso sulla politica. Dopo un tuffo nel passato con il Milan, i suoi successi e la sofferta decisione di venderlo a una cordata cinese, Costanzo invita Berlusconi a parlare del futuro. Le sfide elettorali, regionali e politiche, che è sicuro di conquistare, il rammarico di non aver convinto il 51% degli italiani a dargli fiducia, quella stessa che ora chiede per evitare il pericolo dei Cinque Stelle. Non fa mistero della sua opinione sui grillini, "persone se arte né parte", ma il discorso scivola nuovamente verso altri lidi e al Cavaliere torna il sorriso nel ricordare gli incontri che hanno riempito la sua vita. In particolare, l'amicizia con Vladimir Putin.



"C'è un rapporto di vera, sincera, profonda amicizia e grande affetto" conferma Berlusconi. "Lo considero il numero uno fra i leader del mondo e conto molto su di lui per il nostro futuro avvenire". Si sofferma sul pericolo rappresentato dalla Corea del Nord, in possesso dell'atomica, e conta proprio sulle capacità di Putin per evitare si verifichi una tragedia. Spende anche parole per Donald Trump, riconoscendo il suo impegno nel risollevare l'economia americana, e Barack Obama, al quale rammarica solo di aver eliminato Gheddafi. "Era un dittatore ma eravamo riusciti ad addomesticarlo. Con me si è sempre dimostrato leale e grazie a lui siamo riusciti a contenere l'immigrazione dalla Libia".