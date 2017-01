"Avanti un altro", La Bonas: "Quando ho pensato che la mia vita fosse finita"

Ai microfoni di "Verissimo" ha spiegato: "L'incidente è successo 5 anni fa. Avevo solo 24 anni. La caduta mi ha causato un brutto ematoma alla spina dorsale, non operabile. Sono rimasta in ospedale, senza potermi muovermi dal letto, per otto mesi. Non potevo lavarmi e pregavo solo di potermi, un giorno, alzare".



E ancora: "Quando sono uscita dall'ospedale, con le mie gambe, pesavo 90 chili per tutti i farmaci che ho dovuto prendere nel corso dei mesi. Oggi, però posso solo ringraziare Dio poiché, grazie a questa esperienza, ho capito tante cose e sono diventata un'altra persona".



A Silvia Toffanin che le ha chiesto se sia mai più rimontata a cavallo, sorprendentemente, Paola ha risposto: "Quando ero in ospedale volevo alzarmi solo per poter tornare dalla mia cavalla. Ora ho ricominciato a gareggiare e monto la stessa cavalla che mi ha fatto cadere".



Per la settima volta consecutiva Verissimo leader del pomeriggio - Prosegue il successo di Verissimo che con 2.418.000 spettatori e una share del 18.15% (16.66% sul target commerciale) si conferma per la settima volta consecutiva, programma leader della sua fascia d'ascolto. l talk show del sabato pomeriggio, condotto da Silvia Toffanin, ha toccato un picco di 2.728.0000 telespettatori.