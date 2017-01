23 dicembre 2014 "Avanti un altro", doppia conduzione con Gerry Scotti e Paolo Bonolis Da sabato 27 a martedì 30 dicembre 2014 i conduttori sullo sgabello del game show Tweet google 0 Invia ad un amico

09:46 - Per il periodo natalizio, un grande regalo per i telespettatori di "Avanti un altro", il game show in onda ogni sera alle ore 18.45 su Canale 5. Da sabato 27 a martedì 30 dicembre i conduttori raddoppieranno con Paolo Bonolis e Gerry Scotti!

Paolo Bonolis, ideatore e conduttore storico del quiz più pazzo della tv, alla guida del preserale per la quarta stagione, condividerà lo studio con Gerry Scotti, per una doppia conduzione ad alto tasso di divertimento.



Quattro appuntamenti imperdibili, all’insegna del disimpegno. Diversi per stile di conduzione e indole, i due fuori classe della tv renderanno il clima dello studio ancor più surreale.



Nella puntata del 30 dicembre, inoltre, Paolo Bonolis saluterà il suo pubblico e passerà ufficialmente il testimone a Gerry Scotti, che sarà alla guida di “Avanti un altro” da venerdì 2 gennaio 2015. Gerry Scotti, che già nella primavera scorsa aveva condotto il programma, registrando ottimi ascolti, sarà sempre affiancato da Luca Laurenti e dai bizzarri personaggi del Minimondo.



Infine, venerdì 26 dicembre andrà in onda una puntata speciale dal titolo “I Segreti di Avanti un altro”, ricca di contenuti inediti, fuori onda e backstage della trasmissione.



I risultati di ascolto di “Avanti un altro!”confermano il successo sempre crescente del format tutto italiano, seguito ogni sera da una media di oltre 4.000.000 telespettatori, con puntate record che hanno raggiunto i 4.700.000 spettatori.