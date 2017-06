"Avanti un altro" conquista la prima serata: si gioca con Maria De Filippi

Una puntata speciale, in cui con Paolo Bonolis e Luca Laurenti giocheranno molti volti amati dello spettacolo: Maria De Filippi e Fabrizio Frizzi in primis. Giovedì 8 giugno " Avanti un altro " conquista la prima serata di Canale 5 . Il meccanismo viene rivoluzionato e i concorrenti, divisi in due squadre Uomini contro Donne, si misurano con le bizzarre domande del game show a fin di bene: il montepremi sarà devoluto alla Onlus CE.R.S .

Per la squadra maschile scenderanno in campo: Pio & Amedeo, Alex Belli, il personaggio nato dalla fucina di "Ciao Darwin" Francesco Nozzolino e Gianluca Mech. Per quella femminile giocheranno Naike Rivelli, la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, la schermitrice Antonella Fiordelisi e Giulia De Lellis.

Nel corso della puntata, Bonolis e Laurenti riproporranno la loro esilarante imitazione di Maurizio Costanzo e De Filippi, ma per questa occasione speciale riceveranno un regalo inaspettato: la visita in studio proprio di Maria. Ospite anche Fabrizio Frizzi. Infine, non mancherà il salottino, con i suoi eccentrici personaggi, introdotto dalla sigla del "Maurizio Costanzo Show" e capitanato da Miss Claudia.