"Avanti un altro", Bonolis "processato" per crimini televisivi

Mercoledì 13 giugno, in prima serata su Canale 5, va in onda una puntata speciale di "Avanti un altro", declinato con il sottotitolo "An italian crime story", dove vengono riproposti i momenti migliori delle oltre mille puntate andate in onda del game show. In studio il giornalista di "Quarto Grado" Gianluigi Nuzzi "processerà" Paolo Bonolis alla sua maniera cercando di fargli confessare tutti i "misfatti" da lui commessi nel corso delle varie puntate.