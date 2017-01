4 settembre 2015 "Ashley Madison", il sito delle scappatelle diventa una serie tv Il progetto è già in fase di scrittura e dovrebbe raccontare di una madre in serie difficoltà economiche che, per garantire un futuro migliore ai propri figli, decide di aprire una piattaforma d’incontri adulteri

Più di trenta milioni di adulteri potrebbero vedere presto in tv la propria scappatella. A qualche giorno dall'attacco hacker, arriva l'annuncio che la storia di Ashley Madison, il sito di incontri per uomini e donne in cerca di avventure, diventerà una serie televisiva. La notizia, riportata dal The Hollywood Reporter, vede coinvolta la OutEast Entertanment che, in un secondo momento, potrebbe vendere il tutto a Netflix.

La serie tv (dal titolo provvisorio "Thank you, Ashley Madison") è già in fase di scrittura e dovrebbe raccontare soprattutto le origini del sito. Protagonista, una madre in serie difficoltà economiche che, per garantire un futuro ai propri figli, decide di aprire una piattaforma d'incontri in cui persone sposate possano entrare in contatto nel rispetto più assoluto della propria privacy.

Un progetto di cui s'era già parlato in precedenza, che le vicissitudini (e l'attenzione mediatica) delle ultime settimane hanno rilanciato in maniera definitiva. E che non si fermerà più. Come credono Courtney Haziett e Steven Marrs, i due produttori televisivi: "Quando trenta milioni di persone fanno la stessa cosa, allora vale la pena discuterne".