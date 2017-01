"Ash vs Evil Dead", su Infinity arriva la serie creata da Sam Raimi

La serie tv horror/comedy "Ash vs Evil Dead" , creata da Sam Raimi , approda su Infinity a partire dal 13 maggio. La seconda stagione invece arriverà in contemporanea con gli Usa dal 23 settembre. La serie rappresenta il sequel dei precedenti capitoli della trilogia cinematografica di culto ("La Casa", "La Casa 2" e “L’armata delle tenebre”). Ambientata trent’anni dopo la conclusione dell’ultimo capitolo, ha come protagonista il solito Bruce Campbell .

La trama riprende il filo lasciato in sospeso nel lontano 1992 ne "L’armata delle tenebre". Un non più giovane Ash William, vive ormai un'esistenza all'insegna della sedentarietà, della pigrizia e dell’immoralità. Una sera riprende in mano il temutissimo Necronomicon Ex-Mortis, il libro fatto di pelle umana e scritto con il sangue, risvegliando i demoni e le forze del male che hanno animato l'intera trama della celebre saga. Ash dovrà sfoderare di nuovo le sue armi migliori e per rimediare al sup errore, prende sotto la sua ala protettrice due ragazzi sgangherati, che avranno il ruolo di dargli aiuto nella battaglia contro le forze del male.



Il regista Sam Raimi regala quel tocco magico che farà fare un balzo indietro nel tempo ai tantissimi nostalgici degli anni 80, conservando un certo stile artigianale che rende il doveroso omaggio ai grandi classici del genere horror diretti dai vari George A. Romero e i nostri Lucio Fulci e Dario Argento.