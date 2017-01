"Arrivederci, Zelig!": i saluti dei comici dal backstage

Si è appena conclusa la grande festa di Zelig, il programma che per vent'anni ha portato la comicità nelle case di tutti gli italiani. Con la straordinaria conduzione di Michelle Hunziker e Christian De Sica, durante le quattro serate celebrative si sono esibiti i comici che hanno fatto la storia di questo programma: Ale e Franz, Mago Forrest, i Boiler, Antonio Ornano solo per citarne alcuni. E per concludere in bellezza...ecco il saluto di tutti coloro che hanno reso celebre lo show più divertente della tv!