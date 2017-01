"Arriva Cristina" arriva in dvd: in un cofanetto tutti gli episodi della serie cult con la D'Avena

Era il 3 ottobre 1988 quando Italia 1 mandava in onda per la prima volta le avventure della studentessa-cantante Cristina, della sua band e della sua scatenata famiglia, naturale prosecuzione della saga di Licia, i cui telefilm "live action" basati sul cartone animato "Kiss me Licia" avevano già conquistato il pubblico molti mesi prima. Il passaggio da Licia a Cristina è semplice: la prima è in attesa di un pargolo e così la sua band si unisce a quest'ultima per accompagnarla nelle sue tournée.



Il telefilm, prodotto da Merak e andato in onda con successo anche negli anni a seguire, rappresenta un importante momento della carriera di Cristina D’Avena, che per la prima volta interpreta se stessa in un telefilm. La popolarità della cantante, unita al successo continuativo delle sue canzoni, hanno reso questa serie un grande successo di pubblico e per questo ricercatissima dai suoi ammiratori, che oggi per la prima volta possono riassaporarla in dvd.



Il cofanetto "Arriva Cristina" sarà disponibile sul sito mediashopping.it, con prevendita a prezzo speciale dal 21 giugno. Oltre alle trentacinque puntate integrali che compongono la serie, è arricchito da diversi contenuti extra: un poster con un'intervista esclusiva alla cantante, gli articoli di TV Sorrisi e Canzoni e Telepiù, un Video-Jukebox e una rara esibizione TV con a seguire un’intervista realizzata da Mike Bongiorno.