"Arma Letale" pronto a diventare una serie

Dopo la fortunata saga degli Anni Ottanta-Novanta, ora "Arma Letale" è pronto a tornare. La Fox è infatti in trattative per produrre una serie tv-reboot del film, che rese popolarissimi Mel Gibson e Danny Glover. La puntata pilota è stata affidata allo sceneggiatore Matt Miller ("Forever", "Chuck"), mentre come produttori sono stati chiamati Dan Lin ("The Lego Movie", "Sherlock Holmes") e Jennifer Gwartz ("Arma Letale 4", "Veronica Mars").