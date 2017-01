"Animal Kingdom", la serie in anteprima su Infinity

Su Infinity, dal 9 novembre, arriva in anteprima esclusiva "Animal Kingdom". La serie drammatica è stata creata dallo sceneggiatore Jonathan Lisco ed è basata sull'omonimo film del 2010 diretto da David Michôd, che questa volta è produttore esecutivo. Il serial è incentrato sul diciassettenne Joshua "J" Cody (Finn Cole) ospitato dai suoi parenti in un paese del sud della California, in seguito alla tragica morte della madre per un'overdose da eroina.