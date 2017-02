11 febbraio 2017 15:57 "Amici", Vittoria e Federica vincono le sfide e restano nella scuola Cantanti e ballerini si affrontano, sognando il serale

Al centro della puntata di Amici di questa settimana la sfida di Vittoria e Federica, che confermano il loro banco nella scuola. Dopo una settimana di studio e prove, ballerini e cantanti sono pronti a salire sul palco per dimostrare il loro talento. A esaminarli la giuria composta dai professori, che sabato dopo sabato pretendono sempre qualcosa in più dai loro allievi. Ma spesso le critiche diventano fonte di aspre discussioni...

Maria entra in studio e lancia la sigla dei professionisti coreografata dalla Peparini su un medley di "Loughing track", "Ready now" e "Angel". Al termine chiede il parere di Garrison, che non sembra aver capito il senso del palloncino rosso.



VITTORIA RESTA NELLA SCUOLA - Si comincia dalla sfida di Vittoria, la sua sfidante è l'amica Lucrezia. Per la Celentano se la titolare uscisse non sarebbe una grande perdita e di parere concorde è anche Garrison. A giudicare le prove è Francesca Bernabini, giornalista e critica di danza, che decreta la vittoria della titolare.

PROVA A SQUADRE - Federica presenta il suo inedito "Forte e chiaro", prima di dare il via alle prove a squadra. Si inizia con le coreografia di Sebastian, che si confronta con Giulia. I professori sono tutti concordi: vince la ballerina. Scendono in campo gli inediti di Mike Bird e Riccardo, dopo un testa a testa tra i prof. è Rudy a scegliere il vincitore: Mike, che porta i Tassorosso a quota due punti. E' il momento di Andreas e Cosimo, che portano una coreografia di gruppo e un passo a due. Giudizi lusinghieri per Cosimo, che fa guadagnare un punto ai Senza Piani.

BRAGA CONTRO RICCARDO - Braga prende la parola e dice a Riccardo di essere rimasto male per dei suoi commenti detti "a mezza bocca" nei suoi confronti e gli consiglia di concentrarsi sulla sua esibizione. L'allievo risponde che non condivide questa rivalità che è stata creata con il compagno Mike sui "maschi Alfa". Interviene la Celentano, che attacca l'allievo definendolo maleducato per il modo in cui si è posto nei confronti di Braga.



LA SOSTITUZIONE DI ALESSIO - I professori di canto hanno scelto di mantenere in panchina Alessio, ritenuto gravemente insufficiente, in favore di Elisa che è apparsa più preparata. A sfidarla c'è Francesco, con una esibizione al piano che convince i professori e porta i Tassorosso a quota 3 punti.