25 febbraio 2017 16:02 "Amici" tra lacrime e sbarramenti, vincono i Senza Piani Ospiti della puntata di sabato Elodie ed Ermal Meta

Nuova puntata scoppiettante di Amici su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ospiti dello speciale del sabato pomeriggio Elodie ed Ermal Meta. La sfida a squadre è stata vinta dai Senza Piani. Lo Strego ha ricevuto un provvedimento disciplinare, Mike ha tentato l'accesso diretto al serale, ma ha perso contro Riccardo. Thomas e Vittoria agli esami di sbarramento non hanno ricevuto il sì unanime, quindi continuano la corsa al serale.

SEBASTIAN VINCE LA SFIDA

Maria De Filippi chiede a Sebastian di iniziare a scaldarsi per la sfida, poi chiede ad Alessandra Celentano com'è la nuova sigla, lei replica “Dimmelo tu”, allora chiama i professionisti. “Mi è piaciuta” dice alla fine la De Filippi. Parte la sfida di Sebastian contro l'aspirante allievo Daniele. A giudicarli c'è il coreografo Mauro Mosconi. Vince Sebastian, che resta nella scuola: “Mi piaci tanto” dice il maestro.



ACCESSO DIRETTO AL SERALE? MIKE NON CE LA FA

Mike Bird si è proposto per sfidare Rosario, Michele e Riccardo per accedere al serale. La proposta di eliminazione è rivolta a Michele, se vince Mike va direttamente al serale. Duro il giudizio di Carlo Di Francesco sulle scelte di Mike: “Trovo la tua scelta indecente... ridicolo che li sfidi al ribasso. A Riccardo chiedi di fare una canzone in inglese anziché sfidarvi in un inedito. Contro Rosario chiedi l'inedito tuo contro una cover sua. E' brutto come atteggiamento. A Michele chiedi un pezzo che non tutti abbiamo definito ispirabile. Tutto insensato, ingiusto, eticamente sbagliato e brutto ai fini dello spettacolo stesso”. Parte un battibecco tra i due: Mike difende le sue scelte e la sua strategia. Di Francesco insiste: “Sei qui per cantare, non per far strategie”. La De Filippi spiega: “Carlo ti ha detto di scegliere pezzi che mettono in luce i tuoi compagni, ma anche che mettono in risalto te”. Di Francesco: “Lasciati guidare dalla musica e dal tuo talento”. Allora Mike si convince: “Lascio libera scelta agli altri”. A giudicarli Pier Daniele Menci direttore generale della Sony Music. Il cantante vince contro Rosario, ma perde contro Riccardo, quindi non accede direttamente al serale, ma continua la sua corsa insieme agli altri. Michele è salvo. “E' stata una sfida strana. Riccardo per la prima volta non ti ho capito” dice Maria De Filippi.

LO STREGO NON SI ESIBISCE

Maria chiama Lo Strego: gli viene impedito di esibirsi (provvedimento disciplinare) perché in settimana ha definito “ca...ta” una lezione di Alex Braga. “Per me lui oggi non dovrebbe esibirsi”, dice Braga, Fabrizio Moro dice che è “esagerato il provvedimento, però non c'ero alla lezione e se Alex c'è rimasto male...”. “Un atteggiamento poco rispettoso non va bene” aggiunge la Celentano. I professori decidono di non farlo esibire.



ARRIVA ELODIE

“Sono molto felice di essere qui” dice Elodie che canta: “E' tutta colpa mia”. Sulle note del brano proposto a Sanremo Andreas e Vittoria si sfidano. “Il 26 aprile sarai all'Alcatraz a Milano per la prima volta” annuncia Maria. Vince Vittoria dei Senza Piani.



PROVA VODAFONE DI CANTO

Serena dei senza Piani contro Mike Bird dei Tassorosso. Alex Braga: “Brava Serena, ma Mike è stato bravissimo. Finalmente in italiano ci dai delle emozioni...”. “Per un millimetro preferisco Mike” dice Moro. 1 a 1.