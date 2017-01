"Amici": Lorenzo, Alessio e Francesco respingono l'assalto degli sfidanti

Sfide respinte ad " Amici ", la scuola di Maria De Filippi . Dopo la puntata di sabato Lorenzo , Francesco e Alessio sono stati mandati contro tre sfidanti esterni desiderosi di rubare loro il banco, in sfide giudicate da Luciano Cannito per la danza e dal presidente di Universal music, Alessandro Massara , per il canto. I titolari hanno la meglio e possono proseguire la loro corsa verso il serale.

Il primo a mettersi alla prova è Lorenzo, che deve affrontare Francesco. Lorenzo balla sulle note di "Slip" e su quelle di un medley tra le canzoni "Dear Neighbor" e "Dancing". Con le due prove si porta a casa un 7,40 e un 7,50 assegnati da Cannito. Lo sfidante invece si esibisce sulle note di "Stupendo fino a qui" di Alessandra Amoroso e su quelle di "That Laughing Track" dei Krookers. Per lui voti discreti ma non abbastanza alti per primeggiare: 6,90 e 7,30. La somma finale quindi premia Lorenzo che può restare nella scuola.



Seconda sfida: Alessio deve affrontare Alessandra, sotto gli occhi di Alessandro Massara. Il titolare punta sul proprio inedito, "Quando sorridi e stai con me" e su "Sono solo parole" di Noemi, mentre la sfidante risponde con "Thinking Out Loud" di Ed Sheeran e con "Meraviglioso amore mio" di Arisa. La sfida è equilibrata e secondo Massara nessuna delle perfomance è stata esente da pecche: troppo urlata l'esibizione di Alessio e con un inglese da migliorare quella di Alessandra. Nel complesso però il ragazzo viene giudicato migliore e quindi anche lui si tiene stretto il banco.



Ultimo confronto è quello tra Francesco e il suo sfidante Marco. Francesco canta il proprio inedito "Tu sei l'amore" e un classico come "Your Song" di Elton John, mentre Marco risponde con "Ordinary People" di John Legend e l'inedito "Sapessi". Anche in questo caso la vittoria viene assegnata al titolare. Tutti e tre possono così tirare un sospiro di sollievo e continuare a sognare un posto al serale.