"Amici", Lo Strego è il primo allievo ammesso al serale

La puntata pomeridiana di " Amici " del 4 marzo si apre con Maria De Filippi che annuncia che il 25 marzo parte il serale su Canale 5 . Il cantante Lo Strego è il primo allievo ammesso: "Sono contento, dopo tante fatiche è un bel traguardo, ora finalmente sarò più rilassato". Ancora tanti dubbi per Andreas e Giada . Nella puntata si sono esibiti tra gli ospiti Fiorella Mannoia e Sergio Sylvestre .

SFIDA DI BALLO: GIULIA NON VA AL SERALE - Si parte con la sfida di ballo per Giulia che deve guadagnarsi l'accesso al serale: Cosimo, Vittoria e Simone. La Peparini però obietta subito che la ballerina non abbia scelto equamente i pezzi da assegnare agli avversari. A difenderla ci pensa Garrison. A giudicare è Luciano Cannito che sceglie Vittoria e quindi boccia Giulia al serale.

SFIDA DI CANTO: LO STREGO AL SERALE - La sfida di canto è per Lo Strego contro Rosario, di cui propone l'eliminazione, Mike Bird e Serena. A giudicare è Brando. Lo Strego canta "La costruzione di un amore" mentre Serena interpreta "Pensiero Stupendo" che viene eliminato. Lo Strego passa il primo step e sfida Rosario con l'inedito "L'Impiegato" e Rosario esegue un brano di Lorenzo Fragola "Infinite volte" ma passa Lo Strego. Mike Bird non vuole sfidare Lo Strego e chiede di non esibirsi ma la De Filippi lo blocca. Così canta "Incantevole". Passa Lo Strego ed è il primo allievo ammesso al serale. Grazie a Rudy Zerbi Rosario ha una seconda chance.