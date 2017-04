"Amici", la puntata della svolta: tutta la verità sui fatti degli ultimi giorni

I quattro ospiti si esibiscono con i ragazzi in gara: Il Volo sul pezzo di Frank Sinatra “My Way”; Luis Fonsi con la hit “Despacito”; James Blunt con la sua “You’are Beautiful”, mentre Susanna Salvi, interpreta una variazione de “Lo schiaccianoci”.



In studio l’attore Luca Argentero, chiamato a esprimere il suo giudizio al fianco di: Eleonora Abbagnato, Ermal Meta, Ambra Angiolini e Daniele Liotti. A dare il via alla gara tra le due squadre bianca e blu, prestandosi al gioco “Chi inizierà”, è la cantante e produttrice musicale Emma Marrone.



Graditissimo ritorno del giornalista e scrittore Roberto Saviano che parla del valore dell’uso della parola per far riflettere allievi, pubblico in studio e a casa, sul cyberbullismo. Lo spunto sono i libri della poetessa russa Anna Achamatova. “Vado ad ‘Amici’ - spiega Saviano - per parlare ai ragazzi. Per me è ogni volta una sfida perché non fanno sconti. Desideravo parlare ai ragazzi di un mondo che conoscono bene, quello dei social e ho provato a farlo parlando d'amore. Ho chiesto aiuto ai versi di Anna Achmatova che nella Russia staliniana era letta e amata, e perseguitata dal regime. Perseguitata non perché parlasse di politica, ma perché scriveva d'amore. Anna Achmatova è esempio di come le parole, anche quelle apparentemente leggere, siano importanti. È questo il mio messaggio ai ragazzi: le vostre parole contano, hanno un peso enorme, usatele bene”.