"Amici", la grande musica con Francesco De Gregori: Marco Bocci quinto giudice

Terzo appuntamento sabato 8 aprile, in prima serata su Canale 5, con il talent "Amici" di Maria De Filippi. Continua l’agguerrita sfida tra le due squadre: la Blu capitanata da Elisa e lara (Bianca) guidata da Morgan. A giudicare le performance in gara in veste di quinto giudice l’attore Marco Bocci. La grande musica sul palco si vive quando il cantautore e musicista Francesco De Gregori canta "Rimmel" e duetta con i ragazzi in una seconda esibizione.