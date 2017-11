"Amici": il provino di Stefano, un aspirante ballerino... molto speciale

Proseguono i casting di "Amici", per formare la nuova classe della scuola di talenti Canale 5. Tra i tanti ballerini e cantanti che si sono presentati ai provini c'è anche una coppia speciale, quella formata da Stefano e Marcello. I ragazzi vogliono entrate a tutti i costi e hanno le carte in regola per farcela. Passano infatti senza difficoltà dall'hip hop al rock... ma non sono proprio due visi sconosciuti. Riusciranno a guadagnarsi il banco?